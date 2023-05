Napoli, senti Hwang: «Orgoglioso dell'interesse azzurro»

Da Kim Min-Jae a In-beom Hwang. Il Napoli guarda ancora in Corea del Sud, stavolta per un centrocampista che potrebbe arricchire la squadra di Luciano Spalletti.

«Quando ho letto i rumors di un interessamento ne sono stato orgoglioso. Li ho visti in questa stagione, il mio amico Min-jae Kim gioca lì. Ma non so se è vero, se l'interesse del Napoli è reale e concreto. Nel calcio, in una finestra di mercato, si fanno spesso tanti nomi» ha spiegato il centrocampista. Nato a Daejeon nel 1996, Hwang gioca in Grecia con la maglia dell'Olympiacos: «Vedremo cos'accadrà in futuro, ho guardato il Napoli quest'anno ed è un grande club che ha vinto il camionato. Sono rimasto sorpreso a leggere dell'interesse».

Ma per il domani c'è tempo. «Non sarebbe giusto però ora pensare al futuro in altri club, adesso che siamo in questo club.

Non so cosa succederà, ma ora sono concentrato solo sulla partita contro il Paok in programma. Ho bisogno di riposarmi perché dall'inizio di questa stagione non mi sono riposato a causa di campionato, Europa League e Mondiale. Ho bisogno di recuperare le energie e stare un po' con la mia famiglia in Corea» ha spiegato a Novasports.