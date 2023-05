Napoli, murale di Maradona: spuntano le immagini inedite della creazione

È diventato negli ultimi due anni un vero e proprio punto di ritrovo per tifosi, turisti e curiosi il Largo Maradona, la piazzetta di via Emanuele De Deo che ormai da tutti è conosciuta come centro nodale dell'amore dei napoletani non solo per il calcio in città ma anche per Diego Armando Maradona, ex leggenda con addosso la maglia azzurra.

Il suo murales oggi è a tutti gli effetti una attrazione turistica: nelle ultime ore sono anche spuntate nuove immagini inedite della creazione sulla facciata di uno dei palazzi ormai più celebri di Napoli nel 1990.

Un'opera realizzata nei mesi in cui Maradona avrebbe lasciato l'azzurro da Mario Filardi, comparso nel 2010, già ritoccata sei anni fa grazie a una raccolta promossa da Salvatore Iodice e Salvatore Visone, per tornare a splendere e che per napoletani e argentini oggi è la casa di Diego a tutti gli effetti.