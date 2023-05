Napoli-Inter altro sold-out: resta solo la Posillipo

In poche ore tutto è andato a ruba. Napoli-Inter sarà un nuovo sold-out, con lo stadio Maradona che non vuole mancare nelle ultime due partite casalinghe - la prima con i nerazzurri, poi contro la Sampdoria - della squadra campione d'Italia. I tagliandi per la gara messi in vendita alle 15 di ieri sono già quasi esauriti: a disposizione resta la sola Tribuna Posillipo (al costo di 150 euro) che potrebbe esaurirsi in queste ore completando l'opera dei tifosi.