Napoli, per Kamada è già asta: offerte da Borussia, Milan e Barcellona

I rumors di mercato ora arrivano anche dal Giappone e riguardano Daichi Kamada, il giapponese classe 1996 dell'Eintracht Francoforte che a fine anno si libererà dal contratto con i tedeschi e anche per questo piacer a tanti top club europei.

Anche il Napoli sembra aver seguito con interesse negli ultimi tempi il centrocampista offensivo - affrontato ai quarti in Champions League - ma per Kamada si sarebbe già scatenata una vera e propria asta.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato giapponese Sakanowa, a Kamada sarebbe già arrivata un'offerta convincente per i prossimi sei anni dal Borussia Dortmund in questi giorni, con i gialloneri che proveranno a trattenerlo in Germania. Interessamenti forti anche per Milan e Barcellona, sul calciatore ma ancora senza una vera e propria offerta economica. Servirebbero circa 5 milioni per assicurarsi Kamada considerate le commissioni di mercato per calciatore e agente.