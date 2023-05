Lozano: «Vorrei restare a Napoli ma non dipende da me»

«Vorrei restare tanti anni qui a Napoli, ho scritto una pagina importante della storia di questo club. Ma ci sono cose che non posso controllare, che non dipendono da me». Parola di Hirving Lozano, il messicano azzurro con il contratto in scadenza nel 2024 che ha parlato ai microfoni di Tudn dopo la grande vittoria dello scudetto in azzurro «I tifosi sono stati sempre grandi con me, l’affetto credo di essermelo guadagnato con il lavoro giorno dopo giorno. Sono tutti folli i napoletani, ti seguono, vogliono una foto con te, ti salutano. Questo significa molto per noi, le immagini della festa scudetto parlano da sole. Mi vogliono bene e questo per me è fantastico»

Non tutto è stato facile però. «Quando sono arrivato a Napoli mi aveva scelto Ancelotti, con Gattuso per me è stato difficile perché non mi prendeva in considerazione. Fu un momento complicato con me, non giocavo, non ero considerato dall’allenatore. Ero disperato e ho anche pianto per quella situazione. Ma ho sempre lavorato tanto, mi sono impegnato e grazie a Dio l’anno successivo fu già diverso per me» ha ricordato Lozano. Poi è arrivato Spalletti: «Pochi gol e assist? So che i numeri dicono questo, ma so anche di aver lavorato in modo differente, aver cambiato il mio gioco, aver aiutato la squadra in altro modo perché me lo ha chiesto l’allenatore.

Ho provato a fare il meglio per il nostro obiettivo in campo. Questa resta la cosa più importante: lavorare e essere a disposizione dei miei compagni. Non ero io il terminale delle azioni, ma ho contribuito alla creazione e al lavoro di squadra».