Roma, Mourinho dà l'addio a Ibañez: «Goditi l'Arabia Saudita». In arrivo l'attaccante: sprint per Marcos Leonardo

José Mourinho ufficializza l’addio di Roger Ibañez. Il difensore è stato al centro del mercato della Roma negli ultimi giorni per via di un paio d’offerte: una proveniente dal Nottingham Forest e l’altra dall’Al-Ahli. Ed è proprio quella della squadra araba che il brasiliano ha accettato: «Sii felice "garoto" (ragazzo in portoghese ndc). So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora puoi pagare una cena come si deve a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita», ha scritto su Instagram lo Special One allegando come foto uno scatto insieme con la maglia della Roma. Poi, un messaggio ai tifosi: «Scommetto che quando avete visto la foto avete pensato che fosse un nuovo giocatore». Ibañez si traferirà in Arabia Saudita a fronte di 35 milioni e uno stipendio da circa 8 milioni a stagione.

Sprinti per Marcos Leonardo

E con il denaro che entrerà, finalmente Tiago Pinto potrà passare all’attacco per il centravanti. Da giorni, infatti, il gm sta trattando con il Santos per trovare la quadra su Marcos Leonardo (ha cominciato a seguire la Roma sui social). Il ventenne ha già dato il suo via libera al trasferimento nella Capitale, ma manca quello del club brasiliano che sta vivendo un momento di agitazione per via delle dimissioni di Paulo Roberto Falcão e il licenziamento del tecnico. L’offerta dei giallorossi è arrivata a 11 milioni più 7 di bonus, ma il nodo da sciogliere sono i termini di pagamento perché i giallorossi vorrebbero cominciare a versare le rate a partire dal 2024.

Mou vuole Arnautovic

Mourinho, invece, vorrebbe un nome esperto e il profilo scelto sarebbe quello di Arnautović.

L’attaccante del Bologna è stato già allenato da José, ma il club emiliano chiede 9 milioni o il cartellino di Bove per liberarlo. Troppi per la Roma che ne offre tre. Infine, dipendesse davvero tutto dallo Special One la scelta ricadrebbe su Morata, ma l’Atletico Madrid chiede 21 milioni e il giocatore un contratto di quattro anni a 5 milioni a stagione. Troppi per la società, considerando l’età avanzata (quasi 31 anni) e la presenza in rosa ancora di Abraham che a febbraio rientrerà dall’infortunio.