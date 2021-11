Mourinho torna a ruggire contro gli arbitri e lo fa con un post su Instagram. Dopo aver rifiutato di rispondere alle domande in conferenza stampa sulle recenti polemiche seguite alla sfida contrp il Milan, lo Special One si è affidato al suo canale social per mostrare la sua rabbia. Il tema però non riguarda l'ultimo match dello stadio Olimpico, ma l'oggetto della sua lamentela è Juve-Roma e il rigore sbagliato da Veretout.

Nel match di ieri di Champions League tra i bianconeri e lo Zenit il tiro dal dischetto, sbagliato, di Dybala è stato ripetuto per l'ingresso anticipato in area dei giocatori della formazione russa. Una dinamica simile a quanto avvenuto nel confronto con i giallorossi quando furono a Chiellini & compagni a invadere l'area. In quella occasione non furono presi provvedimenti, il rigore fu parato da Szczęsny e la Roma fu sconfitta 1-0.

Mourinho su Instagram ha pubblicato i fermi immagini, effettivamente molto simili, delle due situazioni che hanno ricevuto una lettura diversa dalla terna arbitrale. «Uno è stato ripetuto, l'altro no... indovinate quale», ha scritto ironico il tecnico portoghese.