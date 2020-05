LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'erano Napoli , Roma e. Ora, però, davanti a tutti c'è il Betis. Il club spagnolo ha sondato il terreno nelle ultime ore pere sembra avere la precedenza su tutti grazie all'offerta fatta di due stagioni con un ingaggio da protagonista.In Spagna sul calciatore ci sarebbe anche il, ma sono tanti i club che hanno pensato al belga il prossimo anno visto il contratto in scadenza con il Tottenham. Vertonghen lascerà la squadra die anche la Premier League a 33 anni, ma ha ancora voglia di giocare qualche stagione ad alto livello in giro per l'Europa prima di chiudere definitivamente la carriera.