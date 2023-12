Napoli-Cagliari 2-1, il rammarico di Ranieri: «Ma alla fine la risolvono i campioni»

Ci aveva creduto il Cagliari di Claudio Ranieri. Dopo un primo tempo di resistenza ma soprattutto dopo il pareggio di Leonardo Pavoletti. «Quando affronti campioni, tu puoi fare di tutto ma alla fine la risolvono Osimhen e Kvaratskhelia. Complimenti al Napoli, bravi i miei che hanno sofferto e retto. Ma questo è il calcio, stiamo migliorando a ogni partita» ha commentato al fischio finale l'allenatore dei sardi, con qualche rammarico di troppo al termine del match del Maradona.

«Sapevamo di essere in ritardo a inizio anno, molti calciatori dovevano avere tempo a disposizione. Ora la squadra vuole far bene e restare in Serie A, il mio lavoro sarà terminato quando avrò salvato questa squadra - ha spiegato ancora Ranieri a Dazn - Siamo passati alla difesa a tre per tenere meglio. Avere Pavoletti per me è importante, ma ho tanti capitani in questa squadra che mi aiutano dentro e fuori lo spogliatoio. Sono fortunato».