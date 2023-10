Napoli, classifica girone Champions: Real davanti, il Braga raggiunge gli azzurri

Spettacolo e gol. E soprattutto una rimonta pazzesca. Lo Sporiting Braga di Jorge chiude in maniera clamorosa la partita in casa dell’Union Berlino, partendo da 0-2 e vincendo la seconda gara del girone di Champions League che gli permette di riaprire il discorso del Girone C visto anche il risultato della sera a Napoli tra gli azzurri e il Real Madrid.

I padroni di casa in realtà ci provano a dare una sterata subito all’inerzia, l’Union Berlin va in vantaggio con la doppietta di Becker tra 30’ e 37’, un doppio colpo che sembra poter tagliare le gambe al Braga. I portoghesi, invece, si riprendono la scena: prima con il gol di Niakate - autore dell’autogol contro il Napoli - poi con il 2-2 di Bruma a inizio ripresa. Succede di tutto nel secondo tempo con le squadre a darsi battaglia, ma all’ultimo respiro la spuntano gli ospiti: un gol bellissimo quello di Castro al 94’ che regala tre punti fondomentali al Braga nella classifica e riporta i portoghesi a pari punti (ma con lo scontro diretto in sfavore in questo momento) con gli azzurri di Garcia, sconfitti dal Real Madrid.