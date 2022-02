Napoli-Inter, Doveri caso sul web ma la borsa dell'Inter è fake news

Impazza in queste ore sul web il caso relativo a Daniele Doveri. Il fischietto di Roma, designato dall'AIA per la direzione di Napoli-Inter in programma domani sera al Maradona, è diventato virale dopo la sua designazione per una foto scattata in aeroporto e con sé uno zaino con logo dell'Inter, non proprio il miglior modo di presentarsi ai tifosi del Napoli prima del match contro i nerazzurri.

L'accusa è però infondata: l'arbitro romano in quella foto non è a Capodichino (i direttori di gara, così come le squadre avversarie, arrivano in città la sera prima del match) ma soprattutto lo zaino è un regalo proprio dell'Inter finito a Doveri dopo l'ultima Supercoppa Italiana giocata un mese fa: è abitudine infatti che i direttori di gara ricevano regali istituzionali dai club che ospitano le partite più importanti, come il trofeo che si è giocato a San Siro.