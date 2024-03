Napoli-Juventus, Allegri trionfa a Capannelle: la sua cavalla vince la corsa

Stasera va in scena Napoli-Juventus, partita importante per decidere il prosieguo nella stagione da parte delle due squadre. In vista del match, Massimiliano Allegri ha portato a casa un importante successo. Nel premio Ceprano, infatti, prima corsa del pomeriggio ippico all’ippodromo Capannelle di Roma, l’allenatore bianconero festeggia con la vittoria l’esordio italiano della sua Sun Never Sets. Montata da Mario Sanna, la cavalla che aveva corso a due anni agli ordini di Joseph O'Brien ed ora è nelle scuderie di Stefano Botti, desta un’impressione egregia e trionfa su Benny In Love e Princess Chizara. Un successo importante che proietta Sun Never Sets verso il prestigioso premio Regina Elena in programma il 28 aprile.

La prima splendida domenica dell'anno e della primavera ippica del galoppo all'Ippodromo Capannelle regala anche un altro momento significativo: il rientro in pista del derby winner Goldenas dopo aver superato alcuni problemi negli ultimi mesi.

Con Dario Di Tocco in sella, il cavallo della razza Dormello Olgiata allenato da Riccardo Santini, si disimpegna bene finendo gagliardo secondo alle spalle del già rodato Friedrich, guidato alla vittoria dal crack jockey Christian Demuro, ultimo vincitore di Arco di Trionfo in ottobre. Al terzo posto Autre Etape.