Il nuovo ciclo di tamponi è partito ieri mattina, nel centro tecnico che ospita il Rijeka di Simon Rozman. La squadra croata, in attesa del viaggio verso Napoli, ha iniziato il giro di controllo che gli darà il nulla osta per la partenza: il primo ieri in Croazia, il secondo domani, quando il gruppo di metterà in viaggio e arriverà a Napoli per la sfida di giovedì sera.

Il club croato è in bilico dopo la paura di una settimana fa: sette nuovi elementi del gruppo squadra contagiati e positivi al covid dopo gli esami di rito. Il Rijeka non ha giocato nell'ultimo weekend di campionato, rinviando la gara contro l'Istra, e il risultato dei tamponi di ieri (che, secondo i programmi, arriverà in giornata) dirà la verità anche sulla trasferta napoletana.

