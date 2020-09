Nazionale, Immobile in panchina? Il web insorge: «Scandaloso»

Ultimo aggiornamento: 15:41

Il ritorno dell'Italia dopo il lockdown senza lain campo? «Sarebbe scandaloso non vedere Immobile in campo...». I dubbi del ctper l'esordio degli Azzurri inancora devono essere sciolti, ma per il popolo del web tra il laziale e(secondo le indiscrezioni della vigilia favorito a partire dal primo minuto stasera contro la), non ci sono dubbi: «Immobile tutta la vita, e con lui Acerbi dall'inizio», scrivono tanti tifosi (per lo più laziali) su twitter. «Belotti dall'inizio e Immobile in panchina?», la domanda sarcastica di un appassionato straniero con delle emoticon di perplessità.LEGGI ANCHE--> Nazionale, Mancini-Immobile: alla fine è tutta una presa in Ciro Forte dei suoi 36 gol in Serie A nella passata stagione (eguagliato il record di Higuain) e dopo aver messo in riga nella classifica continentale il bomber campione d'Europa, Immobile ha raccolto un grande seguito anche all'estero. Per molti, anche oltre le Alpi, appare impossibile che l'Italia abbia un attaccante prolifico come il laziale e non lo consideri titolare inamovibile. «più Immobile e tutto il resto», si dice sicura invece una tifosa della Fiorentina. Ma se anche Mancini snobbasse il bomber di Inzaghi, molti laziali vedono il lato positivo: «Se fosse così - taglia corto un fan biancoceleste fuori sede - sarebbe ottimo per la Lazio, che l'avrebbe meno stanco pe l'inizio del campionato».