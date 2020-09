LEGGI ANCHE

Il Parma batte 1-0 il Genoa nell’ultima amichevole pre-campionato e ora si prepara alla sfida con ilche aprirà la nuova Serie A. «È stato un buon test, con le difficoltà che può creare una squadra di Serie A pari grado come noi» ha detto il neo allenatore dei ducali Liverani . «È stata una partita vera, avevo chiesto questo ai ragazzi e lo hanno mantenuto: era l’ultimo test prima dell’inizio del campionato che sarà duro e molto incerto».«C’è curiosità per l’esordio con il. È evidente che noi che abbiamo cambiato allenatore e abbiamo così poco tempo siamo svantaggiati rispetto a coloro che hanno mantenuto la guida tecnica e staff tecnico» ha continuato. «È normale che Gattuso così come altri allenatori che sono rimasti, siano più avanti su un certo tipo di allenamento. Sono curioso però di iniziare e sono convinto che questa squadra abbia ampi margini di miglioramento».