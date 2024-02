Pogba squalificato 4 anni per doping: il fallimento annunciato e una carriera (quasi) finita

Aveva scelto la Juventus per rilanciarsi, dopo gli ultimi mesi difficili al Manchester United. E invece a Torino Paul Pogba ha ricevuto la mazzata che chiuderà probabilmente la sua carriera: 4 anni di squalifica da Nado Italia per doping, notificata stamattina alla Juventus che rimane intenzionata a procedere alla risoluzione del suo contratto, mentre al francese non rimane che l’ultimo step del TAS, ma ormai il suo destino appare segnato. Il ritorno in Italia è stato costellato da una serie di eventi che lo hanno minato nel fisico e nella mente, fino a comprometterne la carriera. Dall’infortunio al ginocchio alla faida familiare con estorsione annessa, fino alle frizioni per la gestione post infortunio con la Juventus e infine una leggerezza che pagherà con 4 anni di squalifica.

Pogba positivo, l'esplosione con la Juve poi il flop allo United e gli infortuni: la parabola del Polpo

Il Pogba bis è la cronaca di un fallimento per nulla annunciato; atteso a Torino come il salvatore della patria, fortemente voluto da Allegri, si è dovuto fermare quasi subito dopo il crack in tournée negli Usa l’anno scorso e la sua malagestione (tra terapie conservative fallite e ritardi) che gli ha impedito di partecipare al Mondiale e ha compromesso la prima stagione in bianconero.