Chiesa, infortunio in allenamento: rischia di saltare Napoli-Juventus

In vista della sfida di domenica sera tra Napoli e Juve aumentano i problemi in casa bianconera.

Federico Chiesa ha dovuto lasciare il campo prima della fine dell'allenamento per un problema alla caviglia causato da uno scontro con Alex Sandro. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni e sull'entità dell'infortunio, ma il calciatore è uscito zoppicando dal campo e le sensazioni non sono positive.

🚨#Chiesa si fa male dopo uno scontro con Alex Sandro pic.twitter.com/48Ay7hZ4ac — Andrea Bargione (@AndreaBargione) February 28, 2024

L'attaccante è in dubbio per la gara del Maradona.