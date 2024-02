Napoli, scudetto lontanissimo: niente più Kvaratskhelia e Osimhen: a Forcella ora c'è un murales per Geolier

Era diventato uno dei simboli dello scorso anno quel murales che raffigurava Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, campioni giovani e azzurri che avevano trascinato il Napoli al 3° scudetto della sua storia. Da queste ore, però, il murales non c'è più: nel cuore di Forcella, infatti, il nuovo murales dedicato a Geolier, sostituisce quello di Osi e Kvara.

Il rapper 23enne di Secondigliano - reduce dal grande successo internazionale e dal secondo posto di Sanremo 2024 - si prende lo spazio su uno dei muri di un palazzo che si trova vicino alla scuola Annalisa Durante. Entrambi i murales sono stati realizzati dallo stesso street artist, noto ai più come Teso1.

L'opera oggi dedicata a Geolier è stata subito accolta con entusiasmo dal quartiere, diventando immediatamente virale poi sui social vista la collocazione particolare e la altrettanto particolare "sostituzione" avvenuta. Quella per il rapper non è la prima opera di strata vista a Napoli in queste settimane.