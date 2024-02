Nessuna rivoluzione, domani a Reggio Emilia, per la gara di recupero della serie A che il Napoli ha saltato perché impegnato in Supercoppa Italiana. Per questo, Ciccio Calzona pensa a turnover limitati: col Sassuolo, toccherà sempre in ottica futuro vedere Traorè. Cajuste si è fermato, quindi proprio l’ex Sassuolo verrà messo alla prova contro l’ex squadra.

Sinatti ha creato delle schede atletiche speciali proprio per cercare di migliorare la condizione. Il Mapei, luogo fatale, ci racconterà un altro pezzo di verità. Che, un po’ tutti, conoscono. Non è l'unico cambio: ci saranno, in difesa, anche Natan (al posto del deludente Juan Jesus) e Mario Rui.