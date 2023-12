Cannavaro aspetta l'Adana: «Pronti per il Centro Paradiso»

Cose turche. Sì. Fabio Cannavaro sta trattando con l'Adana, con la complicità di Montella che ora in Turchia è il ct. Il pallone d'oro del 2006 è tentato dall'avventura, anche perché considera il campionato turco uno dei più affascinanti d'Europa e anche l'Adana, dove gioca Balotelli, molto competitivo.

«Per il momento penso solo al Centro Paradiso, stanno per iniziare gli interventi: all'inizio ci sarà solo spazio per la mia Academy, il sindaco è al mio fianco, le iniziative e i progetti che ho in mente sono davvero tante».