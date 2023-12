Pogba, procura antidoping chiede 4 anni di squalifica per il centrocampista della Juventus

Paul Pogba. La Procura antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per il giocatore francese della Juventus. Il centrocampista era risultato positivo alle controanalisi non al testosterone ma al Dhea. Un particolare per il quale sperava di evitare una lunga squalifica.

Doping, le controanalisi confermano la positività di Pogba

Pogba, chiesta la squalifica per 4 anni

La richiesta arriva alla conclusione dell’iter processuale che vedeva al centro dell’indagine il calciatore per l'uso sostanze proibite che rimandano al testosterone. Ora bisognerà vedere quale sarà la contromossa difensiva del francese.

Pogba era risultato positivo lo scorso 20 agosto, in occasione della partita Juventus-Udinese. Le successive controanalisi svolte al laboratorio romano dell’Acqua Acetosa, avevano poi confermato la positività al Dhea.