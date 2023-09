Politano sarà a Coverciano dove ritrova la Nazionale dopo la parentesi con Mancini. Ma il primo pensiero, prima ancora dell'Italia e di riabbracciare il tecnico dello scudetto Spalletti è rivolto alla gara con la Lazio. Una sconfitta che brucia ancora e non poco. "Nel primo tempo abbiamo disputato una grande gara ma non abbiamo sfruttato la superiorità. Ci è mancata velocità nel giro palla e la Lazio si è chiusa dietro. Però dovevamo avere maggiore lucidità in fase realizzativa perchè di palle gol ne abbiamo avute tante". Politano sarà impegnato nelle due gare con la Macedonia del Nord e con l'Ucraina per le qualificazione per l'Europeo del 2024.

