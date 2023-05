Dedicato a un uomo coraggioso che ha combattuto fino all'ultimo giorno. Domani pomeriggio nel foyer del teatro De Filippo ad Agropoli, nell'ambito della seconda edizione della manifestazione «Gli Eroi del calcio», il Premio Mihajlovic, stroncato dalla leucemia a 53 anni il 18 dicembre scorso, sarà assegnato a un campione del mondo, l'argentino Pedro Pablo Pasculli. Arrivato in Italia a metà degli anni 80 per giocare con il Lecce, l'ex attaccante si è fermato in Puglia e ha intrapreso la carriera di allenatore. Nel 1986 faceva parte della Seleccion che guidata da Diego Armando Maradona vinse la Coppa dopo la finale contro la Germania all'Azteca. Diego e Pedro erano legatissimi. E tra gli ospiti della seconda giornata della rassegna ideata da Antonio Ruggiero ci sarà un altro protagonista della spedizione mondiale dell'Argentina e delle prime stagioni d'oro del Napoli: il massaggiatore Salvatore Carmando, che Maradona volle al suo fianco anche in Messico.

A ricordare Mihajlovic, grande figura di uomo e allenatore, ci sarà il giovane tecnico di Cava de' Tirreni Emilio De Leo, che ha fatto parte dello staff del serbo fino all'esperienza di Bologna. Alla seconda giornata della manifestazione interverranno anche Francesco Cacciapuoti (presidente del Settore giovanile scolastico della Figc Campania), Francesco De Luca (responsabile della redazione sportiva del Mattino), Renato Camaggio (collezionista), Sergio Roncelli (presidente del Coni Campania) e Anna Maria Baccaro (giornalista).

Il programma dell'evento «Gli Eroi del calcio», organizzato nel teatro diretto da Pierluigi Iorio, prevede anche mercoledì l'assegnazione del Premio Vincenzo Margiotta, dedicato all'ex attaccante agropolese della Salernitana. Interverranno l'ad della società granata Maurizio Milan, l'attaccante Antonio Candreva e l'ex capitano Vincenzo Leccese. A inizio giugno, poi, atteso ad Agropoli l'arbitro internazionale Daniele Orsato, a cui sarà assegnato il premio dedicato al collega salernitano Robert Anthony Boggi, recentemente scomparso, con gli interventi del presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e del presidente del Comitato campano della Figc Carmine Zigarelli.

Dal Castello al teatro De Filippo, da un anno all'altro, Agropoli resta al centro di dibattiti e mostre sul calcio. Dalla Nazionale alle due splendide realtà della regione, il Napoli campione d'Italia dopo 33 anni e la Salernitana che ha conquistato la seconda consecutiva salvezza e il diritto a partecipare per il terzo campionato consecutivo alla serie A.

A questo fervido territorio hanno reso omaggio nei primi giorni della rassegna il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto a un dibattito ad Agropoli, e il capitano della Lazio Ciro Immobile, attaccante originario di Torre Annunziata, quattro volte capocannoniere della serie A, premiato una settimana fa in casa sua, allo stadio Olimpico.