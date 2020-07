A meno di miracoli, Kilian Mbappè, non ci sarà contro l'Atalanta. È stato il Psg a comunicarlo, spiegando che l'infortunio avrà come tempi di recupero almeno 3 settimane. I quarti di finale contro la squadra di Gasperini sono previsti tra 16 giorni. E allora diventa assai difficile scendere in campo per il francese. Gli ultimi accertamenti hanno mostrato un interessamento ai legamenti esterni della caviglia, così come comunicato attraverso una nota dalla società parigina dopo gli esami strumentali di oggi. Stagione conclusa quindi per Mbappè, perché anche se il Psg riuscisse a battere la squadra di Gasperini ed andare avanti in Champions, difficilmente Tuchel riuscirà a schierarlo dopo un tempo così lungo di stop. Più grave del previsto l'infortunio dopo l'entrata killer di Perrin che lo ha costretto ad uscire nel primo tempo della finale di Coppa di Francia contro il Saint'Etienne. Ultimo aggiornamento: 17:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA