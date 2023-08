Anche Giacomo Raspadori saluta Roberto Mancini. L'attaccante azzurro saluta l'ormai ex Ct della nazionale sui social: «Grazie per le opportunità, la fiducia e gli insegnamenti che ho avuto il privilegio di ricevere». Era stato proprio Mancini a puntare forte su Raspadori in nazionale e gli aveva consigliato di scegliere Napoli un anno fa.