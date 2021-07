Il grande ritorno fa subito rumore. L'ex attaccante della Roma Renato Portaluppi è il nuovo allenatore del Flamengo, squadra della cui tifoseria, da calciatore, è stato un idolo. L'accordo è stato raggiunto oggi fra le parti, dopo che Renato aveva passato la mattinata in spiaggia, a Ipanema, per giocare a futevoleì. Portaluppi, 58 anni, prende il posto dell'altro ex nazionale Rogerio Ceni che paga la serie negativa di risultati che hanno fatto precipitare il Flamengo, campione nazionale e carioca in carica (titoli conquistati con il tecnico appena esonerato in panchina), al 12/o posto in classifica nel Brasilerao. Renato era reduce dall'esperienza al Gremio, club di Porto Alegre di cui è un autentico simbolo e con il quale ha vinto la Libertadores sia da giocatore che da tecnico . Dovrebbe fare il suo esordio alla guida del team rubro negro nella partita degli ottavi di finale della Libertadores, mercoledì prossimo contro gli argentini del Defensa y Justicia.