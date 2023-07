Tifosa del Palmeiras morta a 32 anni: Gabriela Anelli è stata colpita da una bottigliata alla testa lanciata da un supporter

Lutto in Brasile: è morta la tifosa del Palmeiras che sabato scorso era stata gravemente ferita con una bottigliata in testa lanciata da un tifoso del Flamengo, che è stato nel frattempo arrestato. Gabriela Anelli, di 23 anni, è deceduta all'ospedale Santa Casa da Misericórdia, dove era stata ricoverata dopo l'incidente, avvenuto vicino allo stadio Allianz Parque di San Paolo. La ragazza aveva già subito due arresti cardiaci in ambulanza. La giovane è stata operata ed ha trascorso il fine settimana in una stanza di terapia intensiva, ma non ha superato la crisi.

A torcedora Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu após ser atingida por estilhaços de vidro no pescoço, nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo, no sábado. A TNT Sports se solidariza com os familiares e amigos por esta perda irreparável. pic.twitter.com/Jzj8PGGBTn — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 10, 2023

«Il caos è iniziato dopo che due tifosi del Flamengo si sono recati alla biglietteria del cancello A, scatenando il malcontento tra i tifosi del Palmeiras, che hanno iniziato a inseguire i loro rivali», ha fatto sapere la polizia militare di San Paolo.