Sabato scorso, al termine della partita del campionato carioca vinta per 2-1 contro la Portuguesa, aveva chiesto a gran voce che anche in Brasile il calcio si fermasse per via del Coronavirus, e aveva parlato di un suo amico ammalato. Jorge Jesùs, allenatore portoghese del Flamengo campione del Sudamerica, è stato accontentato, visto lo stop deciso dalle varie federazioni regionali (compresa quella di Rio), ma oggi è risultato positivo al tampone al quale sono stati sottoposti tutti i giocatori, lo staff tecnico e il personale del club. Il tecnico è, appunto risultato positivo ed è stato messo subito in isolamento, anche perché, avendo 65 anni, è considerato un soggetto più a rischio di altri. Nel frattempo è staro esaminato anche Zico, che nei giorni scorsi aveva avuto contatti con lui, e l'ex asso dell'Udinese è risultato negativo.

Il Flamengo ha deciso di far effettuare questi test perché il primo ad essere stato affetto dal Covid-19 era stato, nei giorni scorsi, il vicepresidente Mauricio Gomes de Mattos, che aveva viaggiato con la squadra in Colombia in occasione del match di Libertadores contro lo Junior Barranquilla. Ultimo aggiornamento: 23:39