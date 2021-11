La classifica di certo non preoccupa José Mourinho: la sua Roma è seconda in classifica e ha sicuramente tutte le carte in regola per riuscire a superare la prima fase di Conference League. La gara di domani contro il Bodo però, ha un sapore particolare. I giallorossi devono riscattare una delle più brutte prestazioni degli ultimi anni. La gara in Norvegia ha lasciato il segno: sì, perché da quel momento lo Special One ha deciso di mettere da parte Villar, Diawara, Reynolds e Barja Mayoral. I quattro, titolari nella disfatta, non hanno visto più il campo e difficilmente lo vedranno da qui a gennaio. Le valigie sono già pronte. Ecco perché Mou non cambierà nemmeno domani sera. Certo, il problema di Pellegrini costringe a fare una scelta dietro Abraham (in vantaggio Mkhitaryan su Zalewski), mentre potrebbe trovare spazio Darboe in mezzo al campo al fianco di Cristante, con Veretout inizialmente in panchina a rifiatare.

SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-BODO/GLIMT

Roma-Bodo/Glimt, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Darboe; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All.: Knutsen.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sfida di Conference League Roma-Bodo/Glimt sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro da TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). In streaming sarà possibile seguirla tramite Sky Go, l'applicazione Now Tv, e anche sul sito Tv8.it, che ovviamente offrirà in maniera gratuita la partita.