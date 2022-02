Maurizio Costanzo si dimette dal ruolo di advisor esterno per le strategie della comunicazione della Roma. Il giornalista e conduttore televisivo era stato ingaggiato dalla famiglia Friedkin nel giugno 2021, doveva occuparsi principalmente dei temi legati allo stadio. Durante la sua esperienza in giallorosso è intervenuto in alcune radio locali, ma nel corso dei mesi la sua presenza è andata scemando: «Non riuscivo più a fare le cose per cui sono stato chiamato», spiega Costanzo. Le dimissioni non rappresentano un fulmine a ciel sereno: «Avevo un contratto per occuparmi dello stadio, ma non venivo informato di nulla. Cosa stavo facendo? Ci sono stati mesi molto buoni, ma io non sono abituato a tenere un posto senza fare niente. Ho scritto ai Friedkin che non potevo più assolvere al compito che mi era stato assegnato». L’addio di Costanzo alla Roma è solo l’ultimo di una serie: da Guido Fienga ex CEO del club a quello di Stefano Scalera ex External Affairs Director.