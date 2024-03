«Rudiger fa il gesto dell'Isis», il difensore querela il giornalista tedesco per diffamazione

«Rudiger ha fatto il gesto dell'Isis». Questa l'accusa choc rivolta nei confronti di Toni Rudiger che ha deciso di passare per le vie legali. L'ex difensore della Roma è passato per il tribunale querelando per diffamazione e incitamento all'odio l'ex collaboratore della Bild Julian Reichelt, con la federcalcio tedsca che si è unita a questa battaglia. Il tutto è stato scatenato da una foto pubblicata da Rudiger, che festeggiava il Ramadam, sul suo profilo Instagram ufficiale.

Il centrale tedesco era stato immortalato con i classici vestiti musulmani con una tunica bianca e il cappello tipico dello stesso colore. In questa foto era inginocchiato a terra, con l'indice della mano destra rivolto verso l'alto. Questa posa non è piaciuta a Julian Reichelt, ex giornalista della Bild, che dal suo profilo X ha attaccato: «Questo gesto è stato cooptato dai terroristi negli ultimi due decenni. È chiaramente diventato il saluto tipico dell'Isis, dei terroristi islamici in tutto il mondo, delle persone che hanno compiuto assassinii anche a Berlino e provocato sofferenze incommensurabili al mondo. Chiunque si mostri in pubblico in questo modo sta esibendo consapevolmente il saluto di questi fanatici. Sa che non si tratta di un gesto innocente e spirituale. È una normalizzazione di una terribile ideologia che ha già preso troppo spazio in questo Paese». Poi Reichelt ha continuato: «Soprattutto perché si tratta di un famoso giocatore della nazionale. È importante sottolineare che questa ideologia politica va contro tutto ciò che i nostri valori rappresentano. L'indice alzato dell'islamismo con cui i terroristi di tutto il mondo celebrano gli omicidi, non appartiene alla Germania.

Non permetterò mai a nessuno di impedirmi di farlo presente».