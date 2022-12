Sala Consilina, il pivot brasiliano Brunelli firma per altre due stagioni con i valdianesi

Nonostante la pausa di fine anno in casa Sporting Sala Consilina, capolista del girone C di serie A2 i dirigenti del club valdianese non sono rimasti fermi e approfittando della sosta hanno guardato al mercato e la prima operazione fatta dai responsabili del club gialloverde è stata quella di blindare il forte pivot brasiliano di San Paolo, Leonardo Brunelli, 24 anni, ( nelle foto mentre firma e con i dirgenti) leader dei marcatori con 28 reti e grande trascinatore della squadra del tecnico partenopeo Fabio Oliva. L'intesa per allungare il contratto con il forte bomber c'è stata alla presenza del patron Giuseppe Detta, e del main sponsor Pasquale Lamura. Soddisfatto Detta, ha usato parole di grande apprezzamento per Brunelli, ritenuto non solo un grande talento del futsal ma anche un uomo di grandi qualità fuori dal parquet: " Brunelli, oltre ad essere un calcettista di grande spessore è una persona di grande correttezza che trasmette anche ai compagni, aspetto di grande rilevanza in uno sport di squadra. Con lui speriamo di ottenere i risultati che il nostro club si prefissato di centrare già a partire da questa stagione. E siamo certi di raggiungerli con un Brunelli che resta con noi fino al 2025". Il primo impegno per lo Sporting Sala Consilina sabato 7 gennaio sul campo del Giovinazzo gara valida per la seconda giornata di ritorno di A2.