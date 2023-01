Samp, Stankovic: «Napoli favorito ma non ci fa paura»

«Il Napoli è una squadra che ha fatto vedere il proprio valore dall'inizio della stagione. Sono favoriti per la vittoria dello Scudetto e arrivano come favoriti a Marassi». Dejan Stankovic gioca Sampdoria-Napoli, per dare continuità ai blucerchiati che hanno vinto la prima del 2023 e ora sognano lo sgambetto agli azzurri. «Guardiamo noi stessi. La prestazione col Sassuolo è stata convincente a livello mentale, tattico e fisico. Siamo stati bravi e concentrati. Dobbiamo cercare di migliorare partita dopo partita. Arriva un grande avversario che tutte le qualità. Hanno un grandissimo allenatore come Spalletti che ha dimostrato il proprio valore negli ultimi anni. Le sue squadre giocano a calcio, sono organizzate, fanno divertire ma sono anche concrete. Difficoltà in casa? Non vedo l'ora che Marassi diventi la nostra fortezza».

Che Samp si aspetta Stankovic? «Senza paura. Rispetto per tutti ma paura di nessuno. Noi facciamo il nostro, giochiamo in casa e dobbiamo onorare la maglia e difendere i nostri colori. Siamo pronti per una sfida, ci saranno tanti duelli. Ne abbiamo vinti tanti col Sassuolo e dobbiamo ripeterci contro il Napoli» ha detto in conferenza Stankovic «Abbiamo qualche assenza ma non ci piangiamo addosso. Abbiamo le nostre forze, dobbiamo essere concentrati e vediamo che ci porta la partita». Partita inversa per Bereszynski e Zanoli: «Ringrazio Bartosz, è un grande uomo e ha onorato anche l'ultima partita a Reggio Emilia con una prestazione top. Gli auguro ogni bene perché come uomo e come ragazzo lo merita. Zanoli è tecnicamente bravo e con una voglia di spaccare il mondo. Vediamo. Ho parlato un po' ma lo voglio vedere in campo. Se sta bene, giocherà.