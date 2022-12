San Giuseppe si aggiudica il derby: Sandro Abate ko al PalaCoscioni

Il Real San Giuseppe cancella l'immeritata sconfitta esterna contro Olimpus Roma e ritrova il sorriso nel derby casalingo contro Sandro Abate Avellino. Vittoria per 5-3 per i vesuviani, in un match caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con un legno per parte, diversi interventi provvidenziali dei due portieri, ma un maggiore cinismo dei padroni di casa.

I ragazzi di Scarpitti approcciano nel migliore dei modi alla partita, portandosi sul doppio vantaggio con Duarte e Salas e sfiorando il tris con Patias. Ma dal gol mancato, scatta inesorabile la dura legge del gol che premia gli ospiti. La Sandro Abate alza i ritmi e in due rapide ripartenze riesce a riequlibrare il parziale con la doppietta di Spellanzon.

Un risultato che rispecchia sostanzialmente l'andamento della prima frazione. Ma che non permane nella ripresa quando il Real alza le percentuali in fase conclusiva e si riporta ancora avanti di due lunghezze sugli irpini. Galletto realizza una pregevole doppietta, inducendo gli ospiti a puntare sul portiere di movimento per raddrizzare la barca.

Sembrano riuscirci con il puntuale inserimento di Nicolodi in area su suggerimento proprio del portiere di movimento Avellino. Ma i gialloblu trovano modo di allungare di nuovo le distanze con Salas - doppietta anche per lui - che realizza la rete del definitivo 5-3 che rilancia il San Giuseppe di nuovo in zona playoff.