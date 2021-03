Sassuolo-Napoli, De Zerbi si affida a Berardi e Djuricic

Il Sassuolo di De Zerbi è una delle squadre che esprime il miglior calcio offensivo della serie A. Il sistema di gioco è il 4-2-3-1 che il tecnico ha proposto sempre anche nei momenti di maggiore difficoltà. Tre elementi di qualità alle spalle della punta centrale Caputo, il bomber della squadra con uno spiccato fiuto del gol. In questa fase è indisponibile Boga, in passato un obiettivo di mercato del Napoli, e i tre dietro Caputo sono Berardi, Lopez e Djuricic.

Il pezzo pregiato è Berardi, l'attaccante di maggiore qualità tra i neroverdi che fa parte anche del gruppo dell'Italia di Mancini ed è in corsa per un posto tra i convocati per gli Europei di giugno. La differenza la fa con il tiro di sinistro quando converge da destra verso il centro, una situazione di gioco che conosce a memoria e che riesce sempre ad esprimere al meglio anche con assist per i compagni: le azioni più pericolose del Sassuolo nascono quasi sempre dal suo lato e cioè sulla destra dell'attacco della formazione neroverde. Grande qualità anche da parte dell'altro esterno Djuricic: dribbling, affondi, verticalizzazioni, la capacità di lanciarsi negli spazi, un esterno difficile da controllare. Trequartista è Lopez.

L'altro gioiello di De Zerbi è a centrocampo, Locatelli, un centrocampista che in questa stagione è cresciuto tantissimo e si è riuscito a mettere in luce anche con l'Italia di Mancini. Visione di gioco, rapidità nello smistare palla per i compagni e anche l'arma in più del tiro che riesce a sfruttare spesso al meglio inserendosi rtra le linee. L'altro centrocampista è Obiang che garantisce maggiore protezione alla difesa a quattro e fisicità in una squadra per mentalità molto offensiva.

In porta l'esperto Consigli, linea a quattro difensiva con la coppia centrale Ferrari-Marlon che garantisce una buona qualità nell'impostazione della manovra che il Sassuolo fa partire con efficacia dal basso. Buona presenze nel gioco aereo sulle palle alte, concedono qualcosa quando vengono attaccati in velocità con le verticalizzazioni basse per vie centrali. I due terzini sono Muldur a destra e Rogerio a sinistra che controllano sulla fascia gli esterni avversari e quando hanno spazi affondano con decisione dando un contributo importante alla fase offensiva della formazione neroverde.

