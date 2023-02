Scarpitti, «Real, grande carattere!»: il record della compagine vesuviana

«Nel momento decisivo è venuto fuori il carattere della squadra». Fausto Scarpitti si gode la conquista della Final Four di Coppa Italia da parte del suo Real San Giuseppe che detiene un piccolo record stagionale: quella vesuviana è infatti l'unica squadra ancora in corsa nelle tre competizioni stagionali.

«Al di là dei singoli, abbiamo giocato un’ottima gara nonostante due assenze pesanti come quelle di Ercolessi e Patias e l’infortunio occorso a Salas a partita in corso. Questa qualificazione - ha aggiunto Scarpitti - è un premio per questi ragazzi encomiabili e anche per la società».

In campionato la vittoria interna contro Pistoia ha cancellato di fatto tutte le scorie che il derby con Napoli aveva lasciato in termini di risultato e di giustizia sportiva. «Un gran risultato anche contro Pistoia, perché non era facile offrire una prestazione del genere a ridosso delle due gare di Coppa Divisione e Coppa Italia».