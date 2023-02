Napoli Futsal-Sandro Abate Avellino 2-1, azzurri alla Final Four di Coppa Italia

Napoli Futsal alla Final Four di Coppa Italia. E l’edizione 2023 sarà davvero particolare. La competizione verrà disputata al PalaVesuvio (25-26 marzo) e ci saranno tre squadre campane sul parquet a contendersi l’ambito trofeo: oltre agli azzurri, anche Real San Giuseppe e Feldi Eboli. Unica compagine fuori regione l’Italservice Pesaro.

Festeggia nel migliore dei modi la convocazione in Nazionale capitan Fernando Perugino. I ragazzi di David Marìn hanno battuto la Sandro Abate Avellino 2-1 al PalaCercola. Vittoria di misura per la capolista della serie A, in gol con il brasiliano Rafinha (6’40”) e l’argentino Cristian Borruto (17’36”). Tutte le marcature nel primo tempo, con i padroni di casa che hanno ribaltato il passivo iniziale. Rete di Alex in avvio (5’05”).

Piero Basile, ex di turno, ha schierato il power play già nella prima parte di gara, nel tentativo di sorprendere la retroguardia partenopea. Il portiere Lorenzo Pietrangelo non si è fatto sorprendere da questa mossa. Vano il tentativo di assedio da parte della Sandro Abate. Provvidenziale il salvataggio di Felipe Mancha a 3’37” dalla sirena.

Si preannuncia uno spettacolo garantito nell’ultimo fine settimana di marzo a Ponticelli, nell’impianto che ha già ospitato a gennaio il Circuito europeo di fioretto, voluto fortemente da Sandro Cuomo, Hall of Fame e oro olimpico ad Atlanta 1996, e la recente European Cup di judo, organizzata dai fratelli Lello e Massimo Parlati. La Final Four di Coppa Italia è un altro evento a sostegno della candidatura di Napoli a capitale europea dello sport 2026. E le premesse appaiono decisamente interessanti.