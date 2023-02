Sala Consilina passa ai rigori col Genzano 15-14

Una partita davvero infinita quella andata in scena al Palacesaroni di Genzano dove i padroni di casa dell'Ecocity capolista del girone B di A2 e lo Sporting Sala Consilina leader nel girone C si sono affrontate nei quarti di finale della Coppa Italia. Un match giocato a ritmi frenetici tra due compagini che hanno dimostarto di essere pronte per la massima serie del futsal nazionale.

Non sono bastati 40' dei tempi regoalmentari e neanche supplementari per decidere la sfida si è dovuti ricorrere ai rigori che si sono conclusi dopo una serie interminabile che ha decretato la vincente. Infatti ce ne sono voluti ben 11 tiri dal dischetto, per consentire al club salese di staccare il passper la Final four della Coppa Italia di A2, a realizzare la rete decisiva è stato il classe 2006 Cucciolillo, prodotto della cantera del club salese caro al patron Detta. A l giovanissimo calcettista è toccato calciare il tiro decisivo e con grande freddezza ha battuto Chinchio siglando il 15-14 che lancia lo Sporting Sala Consilina a contendersi il trofeo tricolore i prossimi 11 e il 12 marzo.

Grande soddisfazione da parte del tecnico Oliva, e dei dirigenti dello Sporting Sala Consilina per questa vittoria. Il successo è stato salutato con entusiasmo da tutti i tifosi che fin dall'inizio seguono le gesta del gruppo di capitan Brunelli anche oggi autore di due reti, le altre marcature per i salesi portano le firme di Stigliano due reti, Grasso e Volonnino, il tempo regolamenatre è finito 5-5, nei supplementari ancora una rete per parte per il 6 pari che ha portato ai rigori che sono stati fatali al club laziale ed hanno fatto volare il Sala Consilina.