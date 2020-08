Ecco le semifinali di Europa League: Inter -Shakhtar Donetsk, in programma lunedì 17 agosto a Dusseldorf, e Siviglia-Manchetser United, appuntamento domenica 16 agosto a Colonia. Scatenato lo Shakhtar Donetsk che, sa Gelsenkirchen, conquista la promozione battendo 4-1 (2-0) il Basilea. In gol per gli ucraini Moraes (2'), Taison (22'), Patrick su rigore (75') e Dodò. Nel finale per il Basilea gol di van Wolfswinkel al 92'. Sofferto il successo del Siviflia contro il Wolverhampton a Duisburg: 1-0 e qualficazione raggiunta con il gol all'88' di Ocampos.