Serie A, nasce il talent show "The Italian Dream": in palio un contratto in Primavera

Un nuovo reality, tutto italiano ma girato in Medio Oriente. È la nuova iniziativa della Lega di Serie A che, insieme a Starzplay (broadcaster dell’area MENA), ha promosso una nuova serie reality originale, un vero e proprio talent show dal nome "The Italian Dream". Si tratta di una serie che racconterà la ricerca dei migliori giovani talenti calcistici in Medio Oriente e nel Nord Africa, e chi vincerà avrà la possibilità di ottenere un contratto per la squadra Primavera di un club di Serie A.

«The Italian Dream seguirà per 3 mesi un gruppo ambizioso, formato dai giovani calciatori più promettenti provenienti da Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Marocco, mentre si sfidano attraversando una serie di round eliminatori per raggiungere la finale che si disputerà dal vivo ad Abu Dhabi», si legge in una nota della Federazione, «la serie, di sei episodi, non metterà in mostra soltanto le abilità calcistiche dei ragazzi, ma racconterà anche le loro storie di sacrificio, fatica e ambizioni».

A commentare è stato Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A: «Questo progetto consolida la partnership della Lega Serie A con STARZPLAY, introducendo una nuova dimensione alla collaborazione con una piattaforma di contenuti strutturata che unisce sport e intrattenimento per il pubblico dell’intera Regione.

Raccontando le storie di sogni e ambizioni di un gruppo di giovani talenti, “The Italian Dream” consentirà di rafforzare il legame quotidiano tra la Serie A e i tifosi di calcio di questa zona del mondo in cui oltre il 50% del pubblico ha meno di 30 anni. Questa serie rappresenta soprattutto il desiderio della Lega Serie A di investire nei talenti presenti nella regione, offrendo poi l`opportunità al miglior giovane giocatore locale di crescere, imparare e mettere in mostra le proprie abilità nel campionato italiano”.