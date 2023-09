Bologna-Napoli vietata solo ai residenti in Campania

Come informato dal club azzurro attraverso i canali ufficiali, Bologna-Napoli resta interdetta a una parte del tifo napoletano. Dopo le pronunce degli organi di riferimento, il match della prossima domenica in campionato è stato infatti limitato con un divieto di vendita per i residenti nella regione Campania non solo nello spazio riservato agli ospiti ma in tutti i settori.

I tifosi del Napoli, residenti nelle altre regioni, potranno però acquistare i biglietti a disposizione senza obbligo di Fidelity card. I tagliandi - già a disposizione oggi - saranno in vendita fino alle ore 19 del 23 settembre. Il costo del biglietto è di 35 euro, più diritti di prevendita. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.