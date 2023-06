Simone Pafundi, chi è il baby fenomeno della nazionale tifoso del Napoli

«Prima Pafundi e poi tutti gli altri» così il ct della Nazionale Roberto Mancini rispondeva a chi criticava la convocazione del giovane dell'Udinese. Finalmente, il classe 2006, si è preso la scena ieri sera con un gol su punizione spettacolare, che ha sancito la prima storica qualicazione ad una finale Mondiale Under 20 per gli Azzurrini.

Ma chi è Simone Pafundi? Come già detto è un classe 2006 nato a Monfalcone in provincia di Gorizia, i suoi genitori sono Napoletani, e fin da bambino, il padre Salvatore in particolare, gli ha trasmesso l'amore per la maglia azzurra. Il suo idolo è Totò Di Natale, altro cuore azzurro diventato poi bandiera dell'Udinese. Sempre il padre ha raccontato come lui da ragazzo fosse solito frequentare la Curva B e di come abbia fatto assaporare anche al figlio quell'ambiente.

Simone sogna l'azzurro sia della Nazionale che del Napoli, la società partenopea ha spesso provato a spingere sulla fede del ragazzo, ma la concorrenza è tanta. Il prezzo del cartellino inizierà a livitare, le contendenti si faranno più accanite, ma chissà se il tifo di papà Salvatore e del ragazzo possa giocare un ruolo determinante per un futuro passaggio di Pafundi al Napoli.