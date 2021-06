Sky, salta il segnale per problemi tecnici durante Spagna-Polonia

«Il risultato ditemelo domani». È un utente che utilizza l'ironia per protestare, sui social, per i problemi tecnici di Sky al satellite che hanno impedito agli abbonati di vedere i minuti finali di Spagna-Polonia. «Ci scusiamo per l’interruzione», il messaggio di scuse dell'emittente di Santa Giulia, che ha ricordato tanto la televisione degli anni '70. Sta di fatto che chi stava seguendo su Sky Sport non ha potuto vedere l'assalto finale delle Furie Rosse, che cercavano di trovare la prima vittoria in questo Europeo. Ma che alla fine si sono dovuti accontentare del secondo pareggio dopo quello del debutto contro la Svezia. «Gli Europei si giocano vero?», un altro tweet ironico di un abbonato. «Allora facciamo che la vedo domani», un altro ancora. E poi: «Forse questa partita era troppo veloce per tutte le emittenti». Oppure: «Facciamo tardi?». Naturalmente ci sono state anche proteste più forti. E chi attendeva la giornata di oggi per capire se tutto potesse essere risolto.