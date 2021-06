Terza giornata ad Euro 2020 anche per le nazionali del girone E, che scenderanno in campo in contemporanea alle ore 18. A Siviglia andrà in scena la sfida tra Slovacchia e i "padroni di casa" della Spagna mentre a San Pietroburgo si scontreranno la Svezia, già sicura di un posto agli ottavi di finale ma senza certezza se da prima o da seconda del gruppo, e la Polonia. La Slovacchia arriva all'incontro decisivo da seconda classificata, con i 3 punti messi ottenuti con la vittoria nella gara d'esordio contro i polacchi. Per strappare un pass alla fase successiva, quindi, basterebbe un pareggio anche se la Polonia dovesse vincere in Russia. La Spagna ha invece un solo risultato utile per essere tranquilla, ma anche un pareggio potrebbe bastarle per classificarsi come una delle migliori quattro terze dei sei gruppi. La partita si giocherà all'Estadio de La Cartuja, sarà diretto dal fischietto olandese Björn Kuipers e sarà trasmesso sui canali satellitari Sky Sport Football e Sky Sport 252, con streaming su Sky Go.

Le formazioni ufficiali

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Hubocan, Satka, Skriniar, Pekarik; Hromada, Kucka; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. All. Stefan Tarkovic

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Moreno. All. Luis Enrique