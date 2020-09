C'è il pubblico sugli spalti - fino a 1.000 persone - per assistere alla partita di Serie A in programma allo stadio Manuzzi di Cesena tra Spezia e Sassuolo. È quanto prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Bonaccini, che, accogliendo la richiesta presentata dagli organizzatori, consente l'accesso al pubblico in presenza, nel pieno rispetto delle linee guida regionali, a partire dal distanziamento, all'uso obbligatorio della mascherina; dagli accessi controllati, alla sanificazione e ai controlli fuori dalla struttura.



SPEZIA (4-3-3)

Zoet; Sala, Erlic, Dell'Orco, Ramos; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi.

A disposizione: Rafael, Krapikas, Bastoni, Chabot, Ferrer, Vignali, Agoumé, Mora, Deiola, Estevez, Farias, Piccoli. All. Italiano.



SASSUOLO (4-2-3-1)

Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakoupolos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.

A disposizione: Pegolo, Turati, Muldur, Marlon, Ayhan, Peluso, Rogerio, Piccinini, Traorè, Bourabia, Haraslin, Raspadori. All. De Zerbi.



ARBITRO: Ghersini di Genova.