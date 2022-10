Riparte il campionato dopo la sosta internazionale. Oggi nell’anticipo delle 12:30 all'Olimpico va in scena la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e lo Spezia di Luca Gotti. I binacocelesti ripartono dalla vittoria per 4-0 sul campo della Cremonese e con un'ottima classifica, con 14 punti ottenuti in queste prime sette giornate grazie a quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

Le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Ellertson, Bastoni; Gyasi, Nzola.

Dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Lazio e Spezia, con fischio d’inizio alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky 251 e Sky Go.

Sul sito del Messaggero verrà aggiornata la diretta testuale dell'incontro.