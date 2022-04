Il Tribunale di Madrid ha accettato il ricorso di Ceferin, riaprendo a possibili sanzioni nei confronti di Juve, Real e Barcellona per le note vicende della Superlega, le parti si vedranno a processo il prossimo 14 giugno con possibili sanzioni ed esclusioni dalle coppe.

Superlega: Real, Barça e Juve studiano un modello per rinascere. Ecco le proposte

Secondo il nuovo giudice Sofia Gil i club “erano a conoscenza delle possibili conseguenze, che non hanno impedito l’adozione di impegni di finanziamento, che non possono essere assunti o presunti frustrati da eventuali sanzioni”. Annunciato il ricorso di Juve, Barcellona e Real, aspettando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dovrà pronunciarsi sulla legalità della Superlega e l’eventuale monopolio delle competizioni europee per l’Uefa.