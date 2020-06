Damiano Tommasi non è più il presidente dell'Assocalciatori. Durante il consiglio direttivo dell'Aic (attualmente in corso) ha presentato le sue dimissioni. Tommasi, di fatto, ha anticipato la fine del suo terzo mandato (novembre). Non avrebbe più potuto ricandidarsi.



IL FUTURO

Si apre la corsa alla sua successione (ha presentato la sua candidatura Marco Tardelli) in attesa della convocazione ufficiale dell'Assemblea non appena ci saranno le condizioni di sicurezza per effettuarla. Il Consiglio direttivo nominerà presidente facente funzioni il vicepresidente vicario Umberto Calcagno con il compito di convocare quanto prima la nuova assemblea elettiva. Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA