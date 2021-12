La solidarietà in 400 pacchi donati dalle aziende con prodotti di alta qualità

In 400 pacchi alimentari c'è tutta la solidarietà delle aziende e dei volontari, oltre che delle istituzioni. Sono in distribuzione gli speciali doni de "La solidarietà non è un pacco", promosso dallAic, l'Associazione Italiana Coltivatori, di Salerno e dal Consorzio Sociale Agorà' S10 di Palomonte, in partenariato con diverse associazioni e coop del territorio e non solo.

A rendere partiocolare l'iniziativa è ciò che le famiglie ritroveranno all'interno del pacco, prodotti di alta qualità, un dono a "filiera corta" perchè i tanti prodotti inseriti sono stati realizzati proprio da aziende dell'area Sele, Tanagro, Cilento e Alburni. Un dono speciale che vede i volontari assemblare tutto e distribuire in questi giorni le derrate alimentari. “Queste iniziative di beneficenza - dice il vicepresidente nazionale AIC, Donato Scaglione - rappresentano un momento di vicinanza e solidarietà concreta verso coloro che hanno grandi difficoltà economiche anche nell’acquisto delle derrate alimentari, soprattutto in un periodo come quello natalizio nel quale per molte famiglie diventa economicamente impossibile sostenere spese per acquisto di prodotti alimentari a chilometro zero e di alta qualità".