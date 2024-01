Torino-Napoli, Ivan Juric in conferenza stampa: «Vogliamo dare un segnale ai tifosi»

«Andare a -1? Mi auguro di sì, voglio sentire nuovamente l’entusiasmo. È un campionato diverso rispetto agli altri anni, i valori sono sempre molto vicini. Con il Napoli possiamo dare un segnale alla nostra gente, le mie sensazioni sono positive», dice Ivan Juric, allenatore del Torino che attende già gli azzurri di Mazzarri.

«Speriamo di non ripetere quanto fatto con la Fiorentina, dobbiamo alzare la qualità negli ultimi metri per fare gol. Ci serve quello per fare punti. Loro hanno grande qualità nel palleggio o nel contropiede, dobbiamo fare attenzione a tutto. Ci servirà anche un po’ di fortuna per fare risultato».

Il mercato non è un capitolo: «Per ora tutto tace. Non si muove niente, vediamo cosa accadrà. Numericamente ci siamo più o meno, se succede qualcosa in uscita allora accadrà qualcosa in entrata. Sono concentrato sulla squadra che ho in questo momento» ha spiegato in conferenza «Nel 2024 spero di continuare a giocare come abbiamo fatto ma migliorando i risultati. La squadra si esprime bene per larghi tratti, ora dobbiamo trasformarlo in risultati che ci porterebbero sicurezza e tranquillità. Ci restano 20 partite e vogliamo farle alla grande.

Sono soddisfatto delle prestazioni viste fin qui, ma abbiamo fallito l’ultimo step fin qui. Ci mancano dei punti per poter essere più in alto, lo meritavamo visto quanto fatto, ma sono convinto che possiamo riuscirci. Già con il Napoli».